Выборы-2019. Тимошенко не раз встречалась с Аваковым - Схемы

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко несколько раз встречалась с министром внутренних дел МВД Арсеном Аваковым перед выборами президента. Об этом говорится в расследовании Схем.

В расследовании отмечается, что 16 марта, в день акции, организованной Нацкорпусом, Mercedes и автомобиль сопровождения Тимошенко, находились на территории МВД без всякой проверки.

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Фото: radiosvoboda.org

В то время как других при въезде проверяли с собаками.

Лидер Батькивщины провела в здании МВД около часа, после этого машины в таком же составе выехали с территории ведомства. Журналисты на переднем сидении заметили Тимошенко.

Фото: radiosvoboda.org

"И это - далеко не первая встреча министра Авакова и кандидата Тимошенко. В октябре прошлого года Схемы зафиксировали ее визит в МВД", - уточняется в материале.

По информации источников, глава МВД и лидер Батькивщины встречались также 23 декабря 2018 года, еще одна встреча была 28 января в здании МВД.

Отвечая на вопрос о цели этих встреч, Тимошенко сказала: "Все встречи, которые мы проводим с Арсеном Аваковым, посвящены только честным выборам. Действующий президент думает, что он может купить выборы - не получится. Выборы он не купит".

На уточняющий вопрос, каким образом разговоры с Аваковым могут помочь честным выборам, Тимошенко ответила: "Потому что я подала два заявления на имя Арсена Авакова о совершении преступления. И каждый раз я общалась на эту тему, чтобы передать эти заявления, передать доказательства".

Она не сказала, есть ли предварительная договоренность с Аваковым о том, что он займет пост в ее правительстве в случае победы на выборах.

"Мы суеверные все, да? И мы верим в то, что любые переговоры надо вести только после победы. И вообще мне кажется, что в правильной нравственной политике не нужны какие-то договоренности, какие-то кулуарные вещи. Надо просто знать, что каждый делает свои дела, и я сегодня благодарю министра внутренних дел", - подчеркнула Тимошенко.

Аваков, к которому Схемы обратились с аналогичными вопросами, объяснил эти встречи так: "Как министр внутренних дел, я общаюсь почти со всеми кандидатами. Юлия Тимошенко, как кандидат в президенты, в последние месяцы неоднократно посещала МВД. Она подавала заявления о нарушениях, давала показания по делам, принимала участие в следственных действиях, обращалась о предоставлении личной охраны и тому подобное. В том числе, она встречалась с министром внутренних дел".

Вопрос о сохранении своей должности в случае президентства Тимошенко Аваков считает выходящим за пределы компетенции президента: "Какие там будут фамилии - решит новая коалиция".

Поддержку Тимошенко позиции МВД по недопущению фальсификаций он назвал "абсолютно адекватной реакцией кандидата, которой стремится получить честную и легитимную победу".

Он добавил: "Что касается высказываний Тимошенко, то она только поддержала позицию МВД по обеспечению законности выборов и недопущения фальсификаций, и это абсолютно адекватная реакция кандидата, стремящегося получить честную и легитимную победу".

19 марта 2019 года по данным опроса соцгруппы Рейтинг, за последнюю неделю рейтинги лидеров президентской гонки практически не изменились: по-прежнему возглавляет топ-3 шоумен Владимир Зеленский, а разрыв между второй и третьей позициями, на которых находятся Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко соответственно, минимален и остался прежним