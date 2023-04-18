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Вывозил уклонистов в вентиляции купе. СБУ задержала проводника Укрзалізниці – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 12:40
Фото: СБУ
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СБУ задержала проводника поезда Запорожье-Перемышль, который нелегально в вентиляционной системе вагона вывозил за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, чтобы скрыто вывозить своих клиентов за пределы Украины, проводник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника.

В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля.

За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии. Стоимость "услуги" достигала $2500. Сумма зависела от срочности бегства и расписания движения поезда.

Железнодорожник задержан на пункте пропуска "Мостыська-2".

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

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Вадим Ребрина
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сбуукрзализныцяуклонист
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