СБУ задержала проводника поезда Запорожье-Перемышль, который нелегально в вентиляционной системе вагона вывозил за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, чтобы скрыто вывозить своих клиентов за пределы Украины, проводник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника.

В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля.

За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии. Стоимость "услуги" достигала $2500. Сумма зависела от срочности бегства и расписания движения поезда.

Железнодорожник задержан на пункте пропуска "Мостыська-2".

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Читайте также: В Украине хотят создать открытый реестр "уклонистов"

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.