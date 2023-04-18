СБУ задержала проводника поезда Запорожье-Перемышль, который нелегально в вентиляционной системе вагона вывозил за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, чтобы скрыто вывозить своих клиентов за пределы Украины, проводник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника.
В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля.
За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии. Стоимость "услуги" достигала $2500. Сумма зависела от срочности бегства и расписания движения поезда.
Железнодорожник задержан на пункте пропуска "Мостыська-2".
Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.
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