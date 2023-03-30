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В Украине хотят создать открытый реестр "уклонистов"

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 13:53
В Украине хотят создать открытый реестр
Федор Вениславский (фото - пресс-служба президента)

Представитель президента в парламенте, нардеп Федор Вениславский работает над законопроектом о публичном реестре "уклонистов". Об этом он сказал в комментарии Фокусу.

​Согласно готовящемуся законопроекту, если военнообязанный был должным образом информирован о необходимости явиться в территориальный центр комплектования, но не пришел, например, два раза подряд, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные — имя, фамилию, другие идентификационные признаки. После того как гражданин все же выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.

"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", — сказал Вениславский.

По его словам, обнародование личных данных, среди прочего, может выполнять функцию определенного общественного давления на уклоняющегося от прибытия в ТЦК.

Депутат говорит, что законопроект будет готов через 1-2 месяца.

  • 30 декабря 2022 года Кабмин утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Там усовершенствованы отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями.
  • В Минцифре заявили, что новый порядок взятия на военный учет не предполагает, что повестки будут приходить через Дию.

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Вадим Ребрина
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