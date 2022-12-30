Кабмин утвердил новый порядок военного учета призывников
Сегодня, 30 декабря, Кабинет министров утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
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"Утвержден новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", – написал Мельничук.
По его словам, в соответствии с новыми правилами учет будет осуществляться в сотрудничестве с Нацагентством по вопросам госслужбы и Госстатом.
Чиновник отметил, что в новом порядке усовершенствованы отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам организации и ведения военного учета.
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