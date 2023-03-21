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"Ювелирная работа": спецназ СБУ уничтожил дронами две установки ТОР-М2 оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 18:05
Фото - скриншот из видео
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Спецназ СБУ с помощью дронов-камикадзе "ювелирными ударами" уничтожил два российских зенитно-ракетных комплекса ТОР-М2. Спецслужба опубликовала видео атак с переговорами оккупантов о результатах украинских ударов.  

В комментарии к видеозаписи СБУ сообщает, что "ювелирную работу" по подавлению средств ПВО россиян провели бойцы Центра спецопераций "А".

Спецназ СБУ также перехватил радиопереговоры оккупантов о результатах попаданий.

"Посекло привода, гидропривод, масло, охлаждайка – все повыливалось", – жалуются россияне из экипажа ЗРК.

Смотрите также: Как французский ЗРК Crotale сбивает российскую крылатую ракету: видео от Минобороны

Сергій Бережний
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войнасбуТОР-М2дроны-камикадзе
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