Спецназ СБУ с помощью дронов-камикадзе "ювелирными ударами" уничтожил два российских зенитно-ракетных комплекса ТОР-М2. Спецслужба опубликовала видео атак с переговорами оккупантов о результатах украинских ударов.
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В комментарии к видеозаписи СБУ сообщает, что "ювелирную работу" по подавлению средств ПВО россиян провели бойцы Центра спецопераций "А".
Спецназ СБУ также перехватил радиопереговоры оккупантов о результатах попаданий.
"Посекло привода, гидропривод, масло, охлаждайка – все повыливалось", – жалуются россияне из экипажа ЗРК.
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