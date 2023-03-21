Как французский ЗРК Crotale сбивает российскую крылатую ракету: видео от Минобороны
21.03.2023, 14:27
Crotale (Фото - Вікіпедія)
Министерство обороны опубликовало в Twitter видео из кабины зенитно-ракетного комплекса Crotale, на котором показана работа украинского экипажа ЗРК по российской крылатой ракете.
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"Два пуска по российской крылатой ракете. Первый: не попал в цель.
Второй: Попадание!" – сказано в комментарии к видео.
French short-range air defense system "Crotale NG" is in service with the #UAarmy.— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 20, 2023
Two launches targeting a russian cruise missile.
First one: missed the target.
Second one: Goooal!
@GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ
В комментариях к публикации было отмечено, что на видео из кабины Crotale наложена звуковая дорожка использования ПЗРК.
СПРАВКА. Crotale — это французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск. Максимальная дальность — 10 км, максимальная высота цели — 6 км, максимальная скорость — 2,4 М.
- 20 декабря 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна отправила Украине системы противовоздушной обороны Crotale.
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