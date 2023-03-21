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Как французский ЗРК Crotale сбивает российскую крылатую ракету: видео от Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 14:27
Как французский ЗРК Crotale сбивает российскую крылатую ракету: видео от Минобороны - Фото
Crotale (Фото - Вікіпедія)

Министерство обороны опубликовало в Twitter видео из кабины зенитно-ракетного комплекса Crotale, на котором показана работа украинского экипажа ЗРК по российской крылатой ракете. 

"Два пуска по российской крылатой ракете. Первый: не попал в цель.
Второй: Попадание!" – сказано в комментарии к видео.

В комментариях к публикации было отмечено, что на видео из кабины Crotale наложена звуковая дорожка использования ПЗРК.

СПРАВКА. Crotale — это французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск. Максимальная дальность — 10 км, максимальная высота цели — 6 км, максимальная скорость — 2,4 М. 

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Сергій Бережний
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