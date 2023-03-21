Как французский ЗРК Crotale сбивает российскую крылатую ракету: видео от Минобороны

Министерство обороны опубликовало в Twitter видео из кабины зенитно-ракетного комплекса Crotale, на котором показана работа украинского экипажа ЗРК по российской крылатой ракете.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Два пуска по российской крылатой ракете. Первый: не попал в цель.

Второй: Попадание!" – сказано в комментарии к видео.

French short-range air defense system "Crotale NG" is in service with the #UAarmy.

Two launches targeting a russian cruise missile.

First one: missed the target.

Second one: Goooal!



@GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 20, 2023

В комментариях к публикации было отмечено, что на видео из кабины Crotale наложена звуковая дорожка использования ПЗРК.

СПРАВКА. Crotale — это французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск. Максимальная дальность — 10 км, максимальная высота цели — 6 км, максимальная скорость — 2,4 М.

20 декабря 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна отправила Украине системы противовоздушной обороны Crotale.

Читайте также: Макрон пообещал, что Франция поставит Украине системы ПВО и САУ Caesar в начале 2023 года

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.