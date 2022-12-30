Президент Владимир Зеленский поблагодарил волонтеров за их самоотверженный труд, который приближает победу Украины. Опубликовано видео награждения волонтеров отличительным знаком "Золотое сердце".

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Награда "Золотое сердце" символизирует преданность волонтеров Украине и защитникам нашего государства.

"Полагаю, именно такое сердце у всех представителей волонтерского движения", – сказал президент.

Зеленский обратился к волонтерам со словами благодарности.

"Я хочу поблагодарить за ваше сердце, за ваше время, за жизнь. И за вашу безмерную любовь к Украине, к нашим прекрасным людям и крепким воинам. Вы приближаете нашу победу начиная с 24 февраля – ежедневно, ежечасно, ежеминутно", – сказал глава государства.

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Наталія Медведєва

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