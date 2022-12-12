Волонтеры собрали 230 млн грн на секретный проект для ГУР

Волонтерский фонд "Вернись живым" вместе с блогером Игорем Лаченковым собрали 230 млн грн на секретный проект Black Box для Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом сообщается в Facebook Вернись живым.

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По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, из соображений секретности детали проекта раскрывать нельзя, но его результаты "точно скажутся на поле боя" и приведут к уменьшению наступательного потенциала России.

Проект уже прошел испытание, а деньги, которые сейчас удалось собрать, пойдут на его масштабирование.

"По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем Black box, нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми неравнодушными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага", – рассказал Буданов в ноябре.

Несмотря на то, что о проекте ничего не известно, нужную сумму удалось собрать менее чем за месяц.

Самый большой вклад составил $414 000 от анонимного донатора. Также большие суммы пожертвовали IT-компании PLVision, Intellias, Sombra, Uptech, ELEKS, страховая компания ARX, линия магазинов EVA, сеть Comfy, производитель "пакунку малюка" Скай Трейд, MTI hi-tech дистрибуция.

В октябре после первых массированных ракетных ударов по объектам энергетики украинцы через несколько дней собрали 352 млн грн "на месть".

В начале ноября Благотворительный фонд Сергея Притулы собрал 236 млн грн на 60 бронетранспортеров Spartan.

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Андрій Водяний

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