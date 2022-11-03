Фонд Притулы собрал на 10 больше бронетранспортеров Spartan, чем планировалось

Благотворительный фонд Сергея Притулы собрал средств на 60 британских бронетранспортеров Spartan, в то время как планировалось 50. Фонд уже договорился с британской стороной о закупке большего количества БМП. Об этом Притула сообщил в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в общей сложности собрали 236 млн грн. 2,4 млн грн останутся на следующий проект фонда, в рамках которого также планируется сбор средств на бронированную военную технику.

По словам Притулы, Великобритания с начала широкомасштабного вторжения РФ передала Украине 35 бронетранспортеров Spartan.

2 ноября Благотворительный фонд Сергея Притулы объявил сбор 200 млн грн на 50 британских бронетранспортеров Spartan, которые уже ждут на складах в Британии.

Вадим Ребрина

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