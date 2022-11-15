Буданов рассказал о проекте ГУР, который помог "снизить наступательный потенциал России"

Главное управление разведки Минобороны и волонтерский фонд "Повернись живим" реализовали совместный проект Black box, который помог "снизить наступательный потенциал России". Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

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Стоимость проекта составляет 40 млн грн — в октябре благотворители закупили и передали разведке оборудование, которое способно снизить наступательный потенциал России, но не раскрывали детали.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, из соображений секретности нельзя раскрыть все детали проекта, но его результаты "точно отразятся на поле боя".

Он отметил, что только за октябрь проект нанес России убытков на миллионы долларов.

"Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага", — сказал начальник разведки.

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Дмитро Гриниченко

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