"Работа на дальние дистанции". "Повернись живим" и ГУР запустили проект "Бавовна у Москві"

Волонтерский фонд "Повернись живим" и Главное управление разведки Минобороны запустили проект "Бавовна у Москві", который связан с "работой на дальние дистанции". Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

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Дмитро Гриниченко

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