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"Работа на дальние дистанции". "Повернись живим" и ГУР запустили проект "Бавовна у Москві"

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 17:12
Начальник ГУР Кирилл Буданов и директор "Повернись живим" Тарас Чмут (Фото: скриншот с видео Повернись живим)

Волонтерский фонд "Повернись живим" и Главное управление разведки Минобороны запустили проект "Бавовна у Москві", который связан с "работой на дальние дистанции". Об этом сообщили в пресс-службе фонда. 

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Инициатива под пилотным названием "Бавовна у Москві" связана с "работой на дальние дистанции". 

Отмечается, что фонд работал над проектом около двух месяцев и заключил соответствующий контракт на днях. 

Детальная информация о проекте и его стоимости будет позже, финансовая составляющая уже реализована. 

Ранее Укроборонпром анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины боеприпаса, который, по задумке разработчиков, способен поражать цели на расстоянии до 1000 км.

Читайте также: В Киеве количество жертв российской атаки дронами-камикадзе возросло до четырех 

Дмитро Гриниченко
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война разведка повернись живим
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