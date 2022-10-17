"Работа на дальние дистанции". "Повернись живим" и ГУР запустили проект "Бавовна у Москві"
Волонтерский фонд "Повернись живим" и Главное управление разведки Минобороны запустили проект "Бавовна у Москві", который связан с "работой на дальние дистанции". Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
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Инициатива под пилотным названием "Бавовна у Москві" связана с "работой на дальние дистанции".
Отмечается, что фонд работал над проектом около двух месяцев и заключил соответствующий контракт на днях.
Детальная информация о проекте и его стоимости будет позже, финансовая составляющая уже реализована.
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