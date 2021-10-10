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"Автомарш розгніваних громадян". Возле дома Зеленского прошла акция протеста: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 19:42
Видео: 5 канал
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В Конча-Заспе возле дома президента Владимира Зеленского проходит акция протеста "За*бало: автомарш розгніваних громадян". Трансляцию акции протеста вел в Facebook один из ее организаторов Рух опору капітуляції. Второй организатор – Демократична сокира.

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Протестующие недовольны работой президента.

"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование Вагнергейта. Власть врет нам об оффшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все за ... долбало? Тогда присоединяйтесь к протесту!", – говорится на странице мероприятия.

К дому Зеленского привезли представителей силовых структур. Протестующие митинговали и жгли фаеры.

Около 19:30 участники акции начали расходиться.

"Автомарш розгніваних громадян". Возле дома Зеленского прошла акция протеста: видео
  • Вчера, 9 октября, в поселке Козин Киевской области прошло сразу несколько акций. Митингующие пытались штурмовать дом Петра Порошенко, у них произошли стычки со сторонниками пятого президента.
Наталия Медведева
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Владимир Зеленский акция протеста
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