"Автомарш розгніваних громадян". Возле дома Зеленского прошла акция протеста: видео

В Конча-Заспе возле дома президента Владимира Зеленского проходит акция протеста "За*бало: автомарш розгніваних громадян". Трансляцию акции протеста вел в Facebook один из ее организаторов Рух опору капітуляції. Второй организатор – Демократична сокира.

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Протестующие недовольны работой президента.

"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование Вагнергейта. Власть врет нам об оффшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все за ... долбало? Тогда присоединяйтесь к протесту!", – говорится на странице мероприятия.

К дому Зеленского привезли представителей силовых структур. Протестующие митинговали и жгли фаеры.

Около 19:30 участники акции начали расходиться.

Вчера, 9 октября, в поселке Козин Киевской области прошло сразу несколько акций. Митингующие пытались штурмовать дом Петра Порошенко, у них произошли стычки со сторонниками пятого президента.

Наталия Медведева

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