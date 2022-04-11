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Залужный показал, как ВСУ удержали Мощун – форпост на пути оккупантов к Киеву: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 01:43
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео о том, как украинские военные защитили от российских оккупантов село Мощун – форпост на подступах к Киеву.

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"Битва за каждый город и деревню нашей страны достойна отдельной книги. Каждый военный и гражданский, кто оказывал сопротивление оккупанту, кто поддерживает освободителей, достоин отдельного рассказа. Мы помним всех – и павших, и живых", – написал Залужный.

Главнокомандующий показал первое видео из цикла о битве за село Мощун.

"Удержать этот форпост было очень важной задачей. Мощун ведь мог стать для врага воротами на пути в столицу. Однако наши воины проявили чудеса военного мастерства. Под ногами захватчиков горела не только земля, но вода", – рассказал Залужный.

Защищая Мощун, украинские военные взрывали мосты, понтонные переправы, не давали врагу продвинуться дальше.

"Они удержали Мощун. И тем самым защитили Киев", – написал главнокомандующий ВСУ.

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Наталия Медведева
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Мощун Валерий Залужный
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