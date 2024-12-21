"А если европейцы поставят вопрос возобновления транзита российского газа как определенные условия на пути в Евросоюз", – предполагает эксминистр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.

Как Украине правильно выйти из возможной газовой ловушки от Евросоюза, отправит ли Европа военных в Украину и насколько эффективна была реакция Владимира Зеленского на угрозы российского диктатора Путина, — об этом и не только в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

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