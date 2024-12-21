"А якщо європейці поставлять питання поновлення транзиту російського газу як певні умови на шляху до Євросоюзу?" – припускає ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтервʼю LIGA.net.

Як Україні правильно вийти з можливої газової пастки від Євросоюзу, чи відправить Європа військових в Україну і наскільки ефективною була реакція Володимира Зеленського на погрози російського диктатора Путіна, — про це і не тільки в новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

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