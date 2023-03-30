Четыреста дней нашей обороны - колоссальный путь, который прошли все, кто боролся и борется за Украину. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент напомнил, что Украина прошла самые страшные дни февраля 2022 года, и прошлую весну, которая изменила ход этой войны к успеху нашей обороны.

"Летом и осенью мы доказали, что весеннее освобождение наших северных областей не было случайностью. Битва за Киев, Чернигов, за Сумщину... Возвращение районов нашей Харьковщины, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса – это героизм украинцев, который миру не забыть", – сказал Зеленский.

Он также заверил, что следующие шаги еще более приблизят победу Украины, и поблагодарил "всех в мире, кто с Украиной", и всех воинов, кто "держит фронт защиты лучшего, что есть у человечества".

"Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", – сказал Зеленский.

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Сергій Бережний

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