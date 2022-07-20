Президент Владимир Зеленский анонсировал "весомые новости" по теме евроинтеграции Украины. В вечернем видеообращении Зеленский сказал, что готовятся "исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы".

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Он рассказал, что сегодня провел разговор с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, обсуждалась финансовая поддержка для Украины.

"Готовимся к проведению очередного саммита Украина – ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский Союз. Вскоре могут быть весомые новости по этому поводу – готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы", – сказал Зеленский.

Комментируя седьмой пакет санкций ЕС против РФ, включающий запрет на импорт российского золота, Зеленский сказал, что "этого недостаточно".

"Россия должна ощущать значительно более высокую цену за войну, чтобы это заставляло ее искать мир", – заявил Зеленский, добавив, что после утверждения седьмого санкционного пакета нужно будет сразу начинать работать над восьмым.

Отдельно он прокомментировал появление реактивных систем залпового огня HIMARS на вооружении ВСУ.

"Название HIMARS стало для наших людей почти родным – так же, как раньше Javelin или NLAW, как "Стугна" или "Нептун". И очевидно, что следующее такое же веское название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы спрашиваем у партнеров", – сказал Зеленский.

По словам президента, уже есть определенные договоренности по этому поводу, есть определенные успехи, позволяющие уничтожать часть ракет, "однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты".

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Оксана Житнюк

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