Все чаще приходят сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один российский носитель "калибров". Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Зеленский отметил, что снижение ударных возможностей российского флота – это "очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками".

"Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно настанет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе. Я уверен в этом", – сказал президент.

Зеленский также повторил, что соучастие режима Ирана в российском терроре должно быть наказано. Президент намерен вынести этот вопрос на обсуждение партнеров Украины, так как "абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать за последствия этой войны".

"Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать эту войну, а следовательно, и продлить действие тех угроз миру, которые спровоцированы именно российской войной. Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы сейчас были бы уже ближе к миру. А это значит ближе к полному разрешению продовольственного кризиса. Ближе к разрешению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации на энергорынке. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа, который Россия не оставляет", – считает Зеленский.

В связи с продолжением российских террористических атак на энергетику Украины он подчеркнул, что "чего бы ни хотели террористы, чего бы ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас".

Ранее сегодня Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сотрудничество ЕС с Украиной, в том числе вопросы макрофинансовой поддержки. Еврокомиссия предложит для Украины финансовый пакет на 2023 год в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро.

Сергій Бережний

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