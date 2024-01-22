Зеленский: Чиновники встретились с представителями бизнеса, наработки представят на СНБО
Президент Владимир Зеленский сообщил, что представители Кабинета министров провели встречу с представителями украинского бизнеса, и попросил сделать необходимые наработки, чтобы преодолеть "сложности". Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении.
"Сегодня члены правительства встречались с представителями украинского бизнеса. Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями", – сказал он.
Зеленский отметил, что попросил сделать необходимые наработки, чтобы "трудности" между чиновниками, бизнесом и правоохранителями были сняты.
По словам президента, у каждого может быть "своя точка зрения", однако во время войны украинцы должны быть объединены одной задачей: "Прочностью Украины, силой нашего общества, нашей экономики".
Все наработки на этот счет будут представлены на заседании Совета национальной безопасности и обороны, подытожил глава государства.
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