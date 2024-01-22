Президент Владимир Зеленский сообщил, что представители Кабинета министров провели встречу с представителями украинского бизнеса, и попросил сделать необходимые наработки, чтобы преодолеть "сложности". Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении.

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"Сегодня члены правительства встречались с представителями украинского бизнеса. Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями", – сказал он.

Зеленский отметил, что попросил сделать необходимые наработки, чтобы "трудности" между чиновниками, бизнесом и правоохранителями были сняты.

По словам президента, у каждого может быть "своя точка зрения", однако во время войны украинцы должны быть объединены одной задачей: "Прочностью Украины, силой нашего общества, нашей экономики".

Все наработки на этот счет будут представлены на заседании Совета национальной безопасности и обороны, подытожил глава государства.

18 января на украино-польской границе задержали владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу.

На следующий день, 19 января, суд избрал меру пресечения для Мазепы – содержание под стражей до 27 февраля включительно. Альтернатива – залог 349 млн грн. По словам Мазепы, конкретно ему инкриминируют незаконное приобретение 2 га, но он любые обвинения отвергает как необоснованные. Читайте на LIGA.net разбор ситуации с предпринимателем.

разбор ситуации с предпринимателем. Мазепа является одним из идеологов и основателей инициативы "Манифест 42". Это условный клуб, который основали 42 украинских предпринимателя. Он занимается анализом давления на бизнес и защитой предпринимателей от правоохранительных органов.

22 января генпрокурор и директор Госбюро расследований заявили, что не согласны, что дело против бизнесмена Мазепы является давлением на бизнес.

Загородный дом Мазепы в отдаленном селе Картовецкое на севере Черниговской области сгорел.

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