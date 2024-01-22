Президент Володимир Зеленський повідомив, що представники Кабінету міністрів провели зустріч з представниками українського бізнесу, і попросив зробити необхідні напрацювання, аби подолати "складнощі". Про це голова держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є справді складнощі. Я ознайомився з деталями", – сказав він.

Зеленський зазначив, що попросив зробити необхідні напрацювання, аби "складнощі" між урядовцями, бізнесом та правоохоронцями були зняті.

За словами президента, у кожного може бути "свій погляд", проте в час війни українці мають бути об'єднані одним завданям: "Міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки".

Усі напрацювання з цього приводу будуть представлені на засіданні Ради національної безпеки та оборони, підсумував голова держави.

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розбір ситуації з підприємцем. Мазепа є одним з ідеологів та засновників ініціативи "Маніфест 42". Це умовний клуб, який заснували 42 українські підприємці. Він займається аналізом тиску на бізнес і захистом підприємців від правоохоронних органів.

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