Продолжаются спасательные работы на месте ракетного удара оккупантов по многоэтажке в Днепре, установлена гибель уже 30 человек. Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.
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По информации президента, до сих пор неизвестна судьба еще 30 человек, которые могли находиться в разрушенном оккупантами доме. Спасательные работы будут продолжаться, пока остается хотя бы малейшая надежда на спасение людей, заверил Зеленский.
Президент в очередной раз обратился к россиянам.
"Хочу сказать всем тем в России – и из России, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора. Хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", – сказал Зеленский.
- 14 января Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет и 10 пусков управляемых авиаракет. Уничтожено 18 КР и 7 КАР.
- Одна из запущенных Россией крылатых ракет Х-22 попала в многоэтажку в Днепре по ул. Набережная Победы. В результате целый подъезд дома обрушился, многие находившиеся в квартирах люди оказались под завалами. Спасательные работы продолжаются.
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