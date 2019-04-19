Во время дебатов на НСК Олимпийский кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали на колени за смерти украинских военных.

Зеленский встал перед зрителями, Порошенко - перед женщиной, находившейся с ним на сцене, она потеряла мужа в АТО.

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Сделано это было по инициативе Зеленского, который заявил, что готов стать на колени перед всеми матерями, женами и детьми, которые не дождались своих сыновей, мужей и отцов с фронта.

Ранее Порошенко во время дебатов заявил Зеленскому, что он - "не Голобородько" (персонаж актера в сериале "Слуга народа" - ред).

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