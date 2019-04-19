Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кандидаты в президенты стали на колени перед семьями погибших на фронте

Реклама
Реклама

Во время дебатов на НСК Олимпийский кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали на колени за смерти украинских военных.

Зеленский встал перед зрителями, Порошенко - перед женщиной, находившейся с ним на сцене, она потеряла мужа в АТО. 

Реклама

Сделано это было по инициативе Зеленского, который заявил, что готов стать на колени перед всеми матерями, женами и детьми, которые не дождались своих сыновей, мужей и отцов с фронта.

Ранее Порошенко во время дебатов заявил Зеленскому, что он - "не Голобородько" (персонаж актера в сериале "Слуга народа" - ред).

Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: видеотрансляция
Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: видеотрансляция
Дебаты. На Олимпийском – музыка и много полиции: видео
Дебаты. На Олимпийском – музыка и много полиции: видео
ВМСУ: Не уверены, что после выборов нам не прикажут сдать оружие
ВМСУ: Не уверены, что после выборов нам не прикажут сдать оружие
Экономика Укроборонпром проиграл в Украине суд российскому МиГу
Roshen оспаривает в суде свое право на красный цвет в упаковке
Продовольствие Roshen оспаривает в суде свое право на красный цвет в упаковке
АМКУ пока не будет штрафовать Метинвест Ахметова
АМКУ пока не будет штрафовать Метинвест Ахметова
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: видеотрансляция
Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: видеотрансляция
Дебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фото
Дебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фото 18:59
Дебаты. На Олимпийском – музыка и много полиции: видео
Дебаты. На Олимпийском – музыка и много полиции: видео 18:49
ВМСУ: Не уверены, что после выборов нам не прикажут сдать оружие
ВМСУ: Не уверены, что после выборов нам не прикажут сдать оружие 18:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 