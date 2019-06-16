Зеленский наблюдал, как отбивают атаку на Мариуполь с моря: видео

Вчера, 15 июня, президент Владимир Зеленский побывал на учениях морской охраны Госпогранслужбы, Нацгвардии, ГСЧС и Нацполиции в Азовском море. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В учениях по отражению вражеской атаки на Мариуполь участвовало 20 единиц корабельно-катерного состава, вертолет и два спецподразделения.

Силовики отрабатывали легенду, согласно которой судно-нарушитель с взрывоопасными веществами двигалось в сторону города Мариуполь, игнорируя предупреждения пограничников. На перехват отправились катера морской охраны ГПСУ и Нацгвардии, подступы к побережью были перекрыты. Вертолет Нацгвардии прикрывал с воздуха.

В итоге взрывчатка была сброшена в море, а преступники схвачены. Водолазы достали из воды опасный груз и обезвредили.

Президент, а также главы МВД и Госпогранслужбы Арсен Аваков и Сергей Дейнеко высоко оценили умения морской охраны.

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