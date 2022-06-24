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Зеленский обратился к участникам британского музыкального фестиваля Гластонбери – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 20:56
Скриншот с видео
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Президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением на одном из крупнейших в мире музыкальных фестивалей – Гластонбери в Великобритании. Он призвал распространять правду о войне России против Украины и помогать украинцам, вынужденным покинуть свой дом из-за боевых действий.

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На протяжении двух лет из-за пандемии коронавируса фестиваль не проводился.

"Мы в Украине тоже хотели бы сейчас вернуться к жизни, какой она была (до пандемии. – ред.), и наслаждаться свободой и этим прекрасным летом. Но не можем этого сделать из-за самой страшной вещи – Россия украла у нас мир. Но! Мы не дадим российской войне сломать нас, и мы хотим остановить войну, пока ее последствия не разрушили жизнь людей еще и в других странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Все они сейчас под угрозой", – сказал Зеленский.

Он попросил поддержки у участников фестиваля, потому что в эти дни Гластонбери – это "самая большая концентрация свободы".

"И я прошу вас поделиться этим ощущением со всеми, чья свобода под ударом. Распространяйте правду о российской войне, помогайте украинцам, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий", – сказал президент.

Он призвал воспользоваться благотворительной платформой United24, а также оказывать давление на всех политиков, чтобы они помогли Украине восстановить мир.

"Время бесценно, каждый день стоит жизней. Чем больше людей присоединятся к защите свободы и правды, тем быстрее закончится российская война против Украины. Докажите, что свобода всегда побеждает!" – призвал Зеленский.

Участники фестиваля встретили его выступление громкими аплодисментами.

Читайте также: Зеленский упрекнул власти Израиля в недостаточной поддержке Украины во время войны – видео

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский гластонбери
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