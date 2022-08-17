Украина активно работает над тем, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, и одновременно ВСУ работают над уходом оккупантов со всей территории Украины. Об этом в сегодняшнем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте, сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", – сказал президент.

Он заявил, что только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее может гарантировать возвращение ситуации в режим ядерной безопасности, и что оккупанты должны уйти с территории АЭС и всех соседних районов.

"Это должно произойти без каких бы то ни было условий и как можно быстрее", – сказал Зеленский. Украина же готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, миссия которой может быть доставлена ​​на Запорожскую АЭС ​​"легальным способом, очень быстро и максимально эффективно".

Зеленский сказал, что "наша армия, наша разведка, пограничники, Нацгвардия, СБУ и все, кто вовлечен в защиту нашего государства и людей, делают все возможное, чтобы бить российских террористов и изгонять их с украинской земли".

Президент назвал Авдеевское направление, Бахмутское, Харьковскую область самыми тяжелыми по напряжению боевых действий. В то же время он подчеркнул, что для России это "стратегически безнадежно".

"Украинские воины шаг за шагом уничтожают военный потенциал врага, и наступит день, когда оккупанты сгинут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем", – сказал Зеленский.

15 августа Зеленский призвал мир реагировать на российский ядерный шантаж новыми жесткими санкциями – в частности против Росатома и всей атомной отрасли государства-террориста.

Сергей Бережной

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