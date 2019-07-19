Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака: видео

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Во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих президент допустил бестактность по отношению к министра обороны

Сегодня, 19 июля, осматривая модули для размещения военнослужащих в полевых условиях, президент Владимир Зеленский оттолкнул во время разговора министра обороны Степана Полторака. Видео разместил в Facebook пользователь с никнеймом Жека Шмалько.

Пресс-служба президента сообщила, что Полторак, а также начальник Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак сегодня демонстрировали Зеленскому опытные образцы трех модулей для проживания четырех и шести человек.

На видео показано, как Зеленский, приехав на место осмотра, поздоровался за руку с Хомчаком, но Полтораку руки не подал. Затем он отошел, чтобы поздороваться с заместителем главы Офиса президента Русланом Рябошапкой. В процессе разговора со всеми, когда Полторак собирался что-то сказать, Зеленский оттолкнул его рукой.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что больше не видит смысла общаться со спикером Верховной Рады Андреем Парубием. "Большой ему привет", - сказал он.

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Теги: Владимир Зеленский, видео, степан полторак, руслан хомчак, руслан рябошапка
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