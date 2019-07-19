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19.07.2019, 11:08

"Большой ему привет": Зеленский объявил бойкот Парубию

"Большой ему привет": Зеленский объявил бойкот Парубию - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава государства заявил, что Офис президента будет говорить "уже с другим парламентом" - после внеочередных выборов 21 июля

Президент Владимир Зеленский больше не видит смысла общаться со спикером Верховной Рады Андреем Парубием. Об этом он заявил журналистам, комментируя повторный отказ председателя парламента созвать внеочередное заседание Рады по его просьбе.

"Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером этой Верховной Рады я больше не вижу... После его последнего ответа я больше не вижу никакого смысла продолжать разговор", - сказал он.

Зеленский также напомнил, что предлагал убрать мажоритарщиков и снизить проходной барьер до 3%.

"К сожалению, много новых партий не сможет пройти барьер 5% именно из-за господина Парубия, большой ему привет", - добавил он.

Последнее заседание Рады VIII созыва состоялось 12 июля.

Президент хотел от нардепов, чтобы те собрались на заседание еще раз и приняли "сверхважные законы" об антикорсуде, отсрочке ответственности для владельцев "евроблях", которые еще не растаможили их, и о возвращении нормы о незаконном обогащении.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий
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