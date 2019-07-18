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18.07.2019, 13:15

Зеленский снова просит Парубия созвать заседание Рады: письмо

Зеленский снова просит Парубия созвать заседание Рады: письмо - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

"Позор, господа!" - пишет президент председателю парламента и нардепам

Президент Владимир Зеленский продолжает переписываться с председателем Верховной Рады Андреем Парубием: сегодня он направил ему письмо с повторным требованием провести внеочередное заседание парламента. Фото письма, сопроводив его комментарием, он выложил в Facebook.

Ссылаясь на календарный план проведения 10-й сессии Рады, глава государства заявил, что она "продолжается до 19 июля", и, таким образом, до этой даты по мотивированному требованию лиц, определенных Конституцией, спикер Рады может созвать внеочередное пленарное заседание.

"Ввиду этого прошу выполнить требование действующего законодательства о созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады и рассмотреть вопросы, указанные в письме от 16 июля", - пишет Зеленский.

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В комментарии он заявил, что день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн, и своим отказом Парубий "проявляет преступную бездеятельность", потому что это якобы "приводит к растрате почти 700 млн грн из государственного бюджета".

Президент посетовал, что нардепы не могут собраться, чтобы принять "сверхважные законы" об антикорсуде, отсрочке ответственности для владельцев "евроблях", которые еще не растаможили их, и о возвращении нормы о незаконном обогащении.

Последнее заседание Рады VIII созыва состоялось 12 июля. Первое письмо с просьбой собрать Раду президент написал спикеру вчера, 17 июля.  Тот ответил, что регламент не позволяет созывать внеочередное заседание, если сессия уже закрыта, и попросил переписать обращение.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, андрей парубий, письмо
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