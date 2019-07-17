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17.07.2019, 17:08

Парубий отказал Зеленскому в созыве внеочередного заседания Рады

Парубий отказал Зеленскому в созыве внеочередного заседания Рады - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента говорит, что это не предусмотрено законом

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что по закону не может выполнить просьбу президента Владимира Зеленского и созвать внеочередное заседание парламента, а может созвать только внеочередную сессию. Об этом Парубий написал в Facebook.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады. Однако созыва такого заседания не предусмотрено законом, ведь регламент Рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Рады", - написал Парубий. .

Согласно календарному плану, последнее заседание состоялось 12 июля.

"…У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента внеочередную сессию Верховной Рады", - отметил спикер.

Однако для этого, по его словам, согласно требованию закона, Зеленский должен "привести свое письмо в Верховную Раду".

Ранее Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля для рассмотрения внесенных им законопроектов.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, андрей парубий
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