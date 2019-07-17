На Банковой сказали, зачем Зеленский созывает внеочередную Раду

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента завтра, 18 июля, для рассмотрения внесенных им законопроектов. Об этом рассказал замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Первый законопроект касается Высшего антикоррупционного суда. Рябошапка напомнил, что заключительные положения закона о ВАС предусматривают, что все дела по коррупции, не только по топ-чиновникам, будут направлены в этот суд. "Это означает, что 38 судей ВАС получат приблизительно 3500 дел с первых же дней своей работы", - сказал он.

При этом в первой инстанции всего 25 судей, и они не справятся с наплывом дел, что приведет к неспособности ВАС работать.

Второй закон касается незаконного обогащения. Третий законопроект касается штрафов для тех, кто не успел растаможить автомобили на еврономерах.

"В связи с этим Владимир Зеленский обратился к парламенту с предложением рассмотреть законопроект, который отсрочит применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобили на еврономерах", - сообщил Рябошапка и уточнил, что предлагается продлить срок растаможки еще на 90 дней.

По информации Мининфраструктуры и МВД, отметил он, сегодня в стране еще от 600 000 до 800 000 авто на иностранной регистрации.

9 июля Зеленский пообещал пересмотреть законодательство о растаможивании авто на еврономерах, как только будет сформирована новая Верховная Рада.