Парубий снова отказал Зеленскому: Действуйте в рамках полномочий

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий ответил на второе письмо президента Владимира Зеленского с требованием провести внеочередное заседание парламента. Спикер ВР опубликовал свой ответ в Facebook.

Парубий написал, что представление Зеленского от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также напомнил, что ранее уже попросил президента исправить ошибку и предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование.

Председатель парламента выразил готовность в кратчайшие сроки обеспечить проведение внеочередной сессии как только текст письма президента в Верховную Раду будет приведен в соответствие с требованиями закона и передан в аппарат парламента.

Парубий отметил: "Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины".

В ответ на обвинения Зеленского, приведенные в комментарии к его второму письму, Спикер парламента написал: "Что касается самопожертвования и победы, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоких качествам. Напомню - среди депутатов этого созыва ветераны АТО, которые освобождали от российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину".

Последнее заседание Рады VIII созыва состоялось 12 июля. Первое письмо с просьбой собрать Раду президент написал спикеру вчера, 17 июля. Тот ответил, что регламент не позволяет созывать внеочередное заседание, если сессия уже закрыта, и попросил переписать обращение.

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