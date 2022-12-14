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Зеленский: Покоя на передовой нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело видео

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14.12.2022, 20:36
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На передовой продолжаются тяжелые бои, Россия уничтожает на Донбассе город за городом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 14 декабря.

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"Покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело", – сказал президент.

Он подчеркнул, что особенно тяжело там, где тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки.

"Россия уничтожает на Донбассе город за городом – как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут. Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые мастерски и храбро разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить.

Зеленский отметил бойцов 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, очень результативно воюющих на направлении Кременной.

"Благодарю наших зенитчиков и Воздушные силы за отражение сегодня утром очередной атаки иранскими дронами. Небо Киевщины обороняет 96-я зенитная ракетная бригада Воздушных сил – спасибо вам", – сказал президент.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война
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