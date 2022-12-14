На передовой продолжаются тяжелые бои, Россия уничтожает на Донбассе город за городом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 14 декабря.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело", – сказал президент.
Он подчеркнул, что особенно тяжело там, где тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки.
"Россия уничтожает на Донбассе город за городом – как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут. Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов", – сказал Зеленский.
Президент поблагодарил бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые мастерски и храбро разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить.
Зеленский отметил бойцов 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, очень результативно воюющих на направлении Кременной.
"Благодарю наших зенитчиков и Воздушные силы за отражение сегодня утром очередной атаки иранскими дронами. Небо Киевщины обороняет 96-я зенитная ракетная бригада Воздушных сил – спасибо вам", – сказал президент.
Читайте также: Залужный: Силы обороны готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы
Комментарии