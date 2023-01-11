Третьей мировой войны не будет – Украина при поддержке союзников не допустит этого сценария. Об этом говорил в обращении на церемонии награждения кинопремии "Золотой глобус" президент Владимир Зеленский.

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Глава государства напомнил, что Первая мировая война забрала миллионы жизней, вторая – десятки миллионов.

"Третьей мировой войны не будет – это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле", – заверил он, добавив, что украинцы "сделают это вместе со всем свободным миром".

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Появление президента на экране предварило выступление голливудского актера Шона Пенна, который поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения и побывал здесь в военное время.

В ночь на 11 января в Беверли-Хиллз объявили лауреатов 80-й ежегодной премии "Золотой глобус".

Євген Пилипенко

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