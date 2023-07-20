Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины. Эту должность сейчас занимает Александр Ткаченко. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент отметил, что обсудил со Шмыгалем вопрос, "который следует рассматривать, в частности, через призму справедливости". Это бюджетные расходы.

"Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", – сказал президент.

Он подчеркнул, что во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды.

Зеленский отметил, что есть проекты, которые можно реализовывать за счет внебюджетных средств.

"Это касается разных сфер. И, в частности, сферы культуры. Музеи, культурные центры, символы, сериалы – все это важно. Но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные средства, не государственные", – сказал президент.

Сам Ткаченко сегодня в интервью Радио Свобода заявил, что не собирается в отставку.

"Из того, что я услышал по поводу критики, на все вопросы я ответил. И по эвакуации самой большой со времен Второй мировой войны, и по средствам на кино я вам только отвечал. Если эти ответы не удовлетворяют, то у депутатов всегда есть право отправить меня на покой", – сказал он.

13 июля Рада приняла за основу и в целом законопроект о выделении 573,9 млн грн на завершение строительства музея Голодомора. Это вызвало дискуссии в обществе насчет целесообразности таких расходов во время полномасштабной войны. Сегодня глава Минкульта Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы, потому что в этом году – 90-я годовщина Голодомора.

Споры в обществе вызвал также тризуб, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Родина-мать". Это будет стоить 28 млн грн, но деньги предоставят доноры и меценаты.

Еще один скандал возник из-за новости о том, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Пгт Ингулец".

Читайте также: Диалог на языке петиций. Почему уже в третий раз собирают голоса за увольнение Ткаченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.