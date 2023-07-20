RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський пропонує Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку видео

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 22:39
Відео: Офіс президента
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

Президент Володимир Зеленський запропонував премʼєр-міністру Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Цю посаду наразі обіймає Олександр Ткаченко. Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що обговорив зі Шмигалем  питання, "яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості". Це бюджетні видатки.

"Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", – сказав президент.

Він наголосив, що під час війни максимум уваги держави і ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби.

Зеленський зазначив, що є проєкти, які можна реалізовувати за рахунок позабюджетних коштів.

"Це стосується різних сфер. І, зокрема, галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали – все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, не державні", – сказав президент.

Сам Ткаченко сьогодні в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не збирається у відставку.

"З того, що я почув з приводу критики, на всі запитання я відповів. І щодо евакуації найбільшої з часів Другої світової війни, і щодо коштів на кіно я вам щойно відповідав. Якщо ці відповіді не задовольняють, то у депутатів завжди є право відправити мене на покій", – сказав він.

  • 13 липня Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору. Це викликало дискусії в суспільстві щодо доцільності таких витрат під час повномасштабної війни. Сьогодні глава Мінкульту Ткаченко сказав, що вважає доречними такі витрати, тому що цього року – 90-а річниця Голодомору.
  • Суперечки в суспільстві викликав також тризуб, який замість герба СРСР буде на щиті монумента "Батьківщина-мати". Це коштуватиме 28 млн грн, але гроші нададуть донори і меценати.
  • Ще один скандал виник через новину про те, що режисер Юрій Горбунов зніматиме за 33 млн грн державних коштів комедійний серіал "Смт Інгулець".

Читайте також: Діалог мовою петицій. Чому вже втретє збирають голоси за звільнення Олександра Ткаченка

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськиймінкультолександр ткаченкобюджет
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 