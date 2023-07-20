Президент Володимир Зеленський запропонував премʼєр-міністру Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Цю посаду наразі обіймає Олександр Ткаченко. Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

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Президент зазначив, що обговорив зі Шмигалем питання, "яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості". Це бюджетні видатки.

"Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", – сказав президент.

Він наголосив, що під час війни максимум уваги держави і ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби.

Зеленський зазначив, що є проєкти, які можна реалізовувати за рахунок позабюджетних коштів.

"Це стосується різних сфер. І, зокрема, галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали – все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, не державні", – сказав президент.

Сам Ткаченко сьогодні в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не збирається у відставку.

"З того, що я почув з приводу критики, на всі запитання я відповів. І щодо евакуації найбільшої з часів Другої світової війни, і щодо коштів на кіно я вам щойно відповідав. Якщо ці відповіді не задовольняють, то у депутатів завжди є право відправити мене на покій", – сказав він.

13 липня Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору. Це викликало дискусії в суспільстві щодо доцільності таких витрат під час повномасштабної війни. Сьогодні глава Мінкульту Ткаченко сказав, що вважає доречними такі витрати, тому що цього року – 90-а річниця Голодомору.

Суперечки в суспільстві викликав також тризуб, який замість герба СРСР буде на щиті монумента "Батьківщина-мати". Це коштуватиме 28 млн грн, але гроші нададуть донори і меценати.

Ще один скандал виник через новину про те, що режисер Юрій Горбунов зніматиме за 33 млн грн державних коштів комедійний серіал "Смт Інгулець".

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