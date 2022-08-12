Президент Владимир Зеленский вновь призвал Европу закрыть въезд для россиян, чтобы "не превращать Европу в супермаркет", где не важно, кто заходит – лишь бы платили. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И, кстати, именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил Чехию, страны Балтии и другие государства, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Европе вопрос об отмене виз для граждан государства-террориста.

Он подчеркнул, что есть люди, которые действительно нуждаются в защите, которых преследуют в России или даже могут убить. Для таких случаев есть известные юридические механизмы – через беженство, через просьбу об убежище они могут выехать.

"Но ведь это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, дел… Во-первых, должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. А во-вторых, нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит. – главное, чтобы человек просто расплатился за товары", – заявил Зеленский.

На фоне этого президент считает, визовые ограничения для граждан РФ справедливыми.

10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.

Оксана Житнюк

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