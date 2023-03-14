Президент Владимир Зеленский провел беседу с Рупертом Мердоком, международным медиамагнатом, CEO корпорации Fox и сопредседателем News Corp – одной из ведущих медийных структур США. Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.
Он вспомнил, что год назад в этот день под обстрел российских военных в Киевской области, в Горенке, попала группа журналистов, работавших для Fox. Тогда погибли Пьер Закржевский и Александра Кувшинова, был тяжело ранен Бенджамин Холл.
"В общей сложности чуть более чем за год были убиты и ранены десятки медийщиков. Каждую жизнь мы ценим, каждого и каждую мы помним", – сказал президент.
Недавно Мердок признал, что ведущие канала Fox News поддерживали заявления Дональда Трампа, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена.
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