Президент Владимир Зеленский провел беседу с Рупертом Мердоком, международным медиамагнатом, CEO корпорации Fox и сопредседателем News Corp – одной из ведущих медийных структур США. Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

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Он вспомнил, что год назад в этот день под обстрел российских военных в Киевской области, в Горенке, попала группа журналистов, работавших для Fox. Тогда погибли Пьер Закржевский и Александра Кувшинова, был тяжело ранен Бенджамин Холл.

"В общей сложности чуть более чем за год были убиты и ранены десятки медийщиков. Каждую жизнь мы ценим, каждого и каждую мы помним", – сказал президент.

Недавно Мердок признал, что ведущие канала Fox News поддерживали заявления Дональда Трампа, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена.

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Вадим Ребрина

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