МИД пригласил Десантиса в Украину, чтобы он оценил угрозы для интересов США со стороны РФ
МИД в ответ на скандальное заявление губернатора Флориды и возможного кандидата в президенты США от Республиканской партии Рона Десантиса пригласил его приехать в Украину, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России". Об этом в Twitter сообщил спикер МИДа Олег Николенко.
Вчера Десантис в комментарии Fox News заявил, что "США не должны оказывать помощь, которая может требовать развертывания американских войск, или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами", и добавил, что "предоставление F-16 и ракет большой дальности не обсуждается ".
Он также назвал военное нападение России на Украину "территориальным спором между Украиной и Россией".
"Мы уверены, что как бывший военный, побывавший в зоне боевых действий, губернатор Рон Десантис знает разницу между "спором" и войной. Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы он мог глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США", – написал спикер украинского МИД.
- Недавно Десантис опередил на 23% Трампа в опросах Республиканской партии насчет праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы.
- После победы Десантиса Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды, – это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году.
- Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться в Белый дом на выборах в 2024 году.
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