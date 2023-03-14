МИД пригласил Десантиса в Украину, чтобы он оценил угрозы для интересов США со стороны РФ

МИД в ответ на скандальное заявление губернатора Флориды и возможного кандидата в президенты США от Республиканской партии Рона Десантиса пригласил его приехать в Украину, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России". Об этом в Twitter сообщил спикер МИДа Олег Николенко.

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Вчера Десантис в комментарии Fox News заявил, что "США не должны оказывать помощь, которая может требовать развертывания американских войск, или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами", и добавил, что "предоставление F-16 и ракет большой дальности не обсуждается ".

Он также назвал военное нападение России на Украину "территориальным спором между Украиной и Россией".

"Мы уверены, что как бывший военный, побывавший в зоне боевых действий, губернатор Рон Десантис знает разницу между "спором" и войной. Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы он мог глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США", – написал спикер украинского МИД.

СПРАВКА. С 2005 по 2010 год Десантис служил в юридическом отделе Военно-морских сил США. В 2007 и 2008 служил в Ираке.

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Вадим Ребрина

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