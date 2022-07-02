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Зеленский рассказал о готовящейся конференции в Лугано по восстановлению Украины: видео видео

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02.07.2022, 23:37
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)
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Российские оккупанты с 24 февраля полностью разрушили сотни украинских городов и поселков, уничтожили сотни предприятий. На их восстановление нужны миллиардные инвестиции. О них будут говорить 4 июля в швейцарском Лугано, на конференции, посвященной восстановлению Украины. Об этом в своем новом видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, 10 областей пострадали от боевых действий после 24 февраля. За это время удалось освободить 1027 городов и поселков. 2610 населенных пунктов пока находятся под российской оккупацией. Большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново, отметил Зеленский.

Кроме того, десятки городов в других областях испытали на себе ракетные удары. Уничтожены сотни предприятий, среди них — сложные, опасные производства, сказал президент.

Украина уже начала своими силами восстанавливать освобожденные населенные пункты. "Но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только через привлечение международных возможностей. Поэтому конференция в Лугано может стать весомым шагом в восстановлении Украины", – сказал Зеленский.

Конференция начинается в понедельник, 4 июля.

Для восстановления разрушенных городов нужны миллиардные инвестиции, отметил Зеленский. В понедельник Украина в Лугано представит национальный взгляд на реализацию этих планов.

"Это самый большой экономический проект в Европе нашего времени", – отметил президент.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский лугано
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