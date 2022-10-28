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Зеленский: Россия быстро расходует мобилизованных, скоро им понадобятся новые видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 21:41
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
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В Кремле отчитываются о якобы завершении мобилизации, но на передовой ощущается совсем другое, сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Россия действительно пытается усилить давление на позиции ВСУ, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы и настолько некомпетентно управляются, что уже скоро России может понадобиться новая волна мобилизации, сказал Зеленский.

Он также заявил, что на временно оккупированных территориях Россия сознательно демонтирует систему здравоохранения – закрывают медучреждения, вывозят оборудование, машины скорой помощи, требуют от медперсонала переселяться в Россию.

"Прежде всего, это касается Херсонской области. Россия делает из нее зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные условия людям... Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонскую область буквально зоной отчуждения", – сказал президент.    

Он обратился к гражданам Украины на временно оккупированных территориях с призывом помогать друг другу несмотря на действия оккупантов.

"Украинский флаг вернется. Обычную жизнь мы вернем. Но нужно выдержать", – сказал Зеленский.

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский видеообращение
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