Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о планах российских оккупантов продолжить наступление и стягивать больше сил в Украину. Он обратился к российским солдатам, призвав их лучше оставаться в РФ, чем идти погибать в Украину.

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"Российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты, и тысячи будут ранены в ближайшие недели. Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным?" – сказал Зеленский.

Он отметил, что командование РФ не рассказывает своим солдатам о подготовке дополнительных рефрижератов для трупов и не рассказывает о новых плановых потерях, ожидаемых генералами.

"Каждый российский солдат еще может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", – заявил Зеленский.

Президент констатировал, что впереди еще очень много работы, и оккупанты до сих пор остаются на украинской земле и не признают очевидного провала своей так называемой операции. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов из Украины, отметил Зеленский.

"И мы это сделаем. Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, и Мелитополь, и Бердянск, и Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты притворяются сейчас якобы "хозяевами". Украинский флаг вернется повсюду, где оно должно быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории", – заявил президент.

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Оксана Житнюк

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