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Для Донбасса в этой войне решается все – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 22:18
Для Донбасса в этой войне решается все – Зеленский - Фото
Скриншот с видео

Если российским захватчикам удастся реализовать их планы хотя бы частично, то у них хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить весь Донбасс, как они сделали это с Мариуполем. Поэтому защита региона – это буквально борьба за жизнь. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить любую жизнь на этой территории, отметил он. Постоянные удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной, считает Зеленский.

"Поэтому защита нашей земли, защита наших людей – это буквально борьба за жизнь. Для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянска, Марьинки и всех других городов и громад Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины, в этой войне решается все", – сказал он.

Президент отметил, что только если Украина выстоит, эти города будут жить. "Если же российским захватчикам удастся реализовать их планы хотя бы частично, то у них хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь Донбасс. Как они это сделали с Мариуполем", – сказал Зеленский.

Оккупанты превратили один из наиболее развитых городов в регионе в "русский концлагерь среди руин". И их порядки в той части Мариуполя, которую они контролируют, по мнению президента, несущественно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы.

"Но российским военным удается быть даже более циничными, чем нацистам 80 лет назад. Тогдашние захватчики хотя бы не рассказывали, что мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали", – подчеркнул Зеленский.

  • По данным британской разведки, армия РФ двигается в сторону Краматорска и хочет добиться успехов к 9 мая.
  • Однако сегодня в Пентагоне сообщили, что Россия "по крайней мере, на несколько дней отстает от желаемого" в наступлении на Донбасс.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс мариуполь
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