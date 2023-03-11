Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении в действие санкций Совета нацбезопасности и обороны против ряда связанных с РФ букмекерских контор и 120 физических лиц. В вечернем видеообращении глава государства отметил, что подобные решения еще будут.

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"Есть новый наш санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с государством-злом. Соответствующий указ обнародован. Это более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это решение готовилось какое-то время, оно обоснованно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов.

"И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду. И всеми цивилизованными средствами", – заявил президент.

10 марта Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против российских букмекерских контор и сотен компаний, а также 120 физических лиц. Среди них оказалась и компания "Париматч".

В букмекерской конторе Parimatch считают введенные санкции "спланированной кампанией СБУ" против ООО "Париматч", коллектива и бренда.

Оксана Житнюк

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