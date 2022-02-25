Сегодня Россия атаковала всю территорию Украины. И сегодня наши защитники сделали очень многое. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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Президент отметил, что украинские военные блестяще защищают страну от одного из самых мощных государств мира.

"Сегодня Россия атаковала всю территорию Украины. И сегодня наши защитники сделали очень многое. Защитили почти всю территорию, которая получила непосредственные удары. Отбивают ту, которую врагу удалось занять. К примеру, Гостомель под Киевом. Это дает больше уверенности в столице", – сказал Зеленский.

По предварительным данным, Украина потеряла сегодня 137 героев, граждан Украины, из них 10 офицеров. Ранения получили 316 человек.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно", – отметил президент.

"Враг наносит удары не только по военным объектам, как заявляет. Но и по гражданским. Они убивают людей и превращают мирные города в военные мишени. Это подло и никогда не будет прощено", – заявил Зеленский.

Он опроверг фейки о том, будто выехал из Киева.

"По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Моя семья – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", – сказал президент.

Он сказал, что есть информация о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому попросил киевлян быть внимательными и соблюдать правила комендантского часа. "Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти", – сказал президент.

Он выразил благодарность партнерам Украины за поддержку.

"Но есть и второе – мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Не вижу таких. Кто готов предоставить Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся", – сказал Зеленский.

"Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить. Они хотят говорить о нейтральном статусе Украины. Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас с собой в Альянс брать не готовы.

Я спросил у двадцати семи лидеров Европы, быть ли Украине в НАТО. Прямо спросил. Все они боятся. А мы не боимся. Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Но какие у нас будут гарантии сохранности? Но какие страны их дадут?

Разговаривать об окончании этого вторжения нужно. Разговаривать об остановке огня нужно. Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, сил безопасности, всех наших защитников. И нашего народа, вашей мудрости" и поддержки друзей, – сказал Зеленский.

Ранее сегодня в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства президент издал указ о всеобщей мобилизации.

Вадим Ребрина

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