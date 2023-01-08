На востоке Украины продолжаются жестокие бои, но оккупанты ничего не могут добиться даже на самых горячих участках фронта. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Бахмут держится, несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают постоянные попытки наступлений РФ. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело. Нет такого клочка земли в этих городах, на котором бы оккупант не расстался с жизнью ради безумных идей хозяев российского режима", – сказал Зеленский.
Президент также отметил, что на днях мир снова увидел, что Россия врет даже тогда, когда сама же своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте.
"Российские обстрелы Херсона зажигательными боеприпасами – сразу после Рождества. Удары по Краматорску и другим городам Донбасса – именно по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о якобы "молчании" их армии. Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру. И все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что "никакая попытка России манипулировать дипломатией и политикой никогда уже не сработает", и что гарантиями восстановления мира будут "только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из российской неволи".
- Сегодня Украина вернула из российского плена 50 воинов – 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.
Комментарии