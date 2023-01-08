На востоке Украины продолжаются жестокие бои, но оккупанты ничего не могут добиться даже на самых горячих участках фронта. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Бахмут держится, несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают постоянные попытки наступлений РФ. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело. Нет такого клочка земли в этих городах, на котором бы оккупант не расстался с жизнью ради безумных идей хозяев российского режима", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что на днях мир снова увидел, что Россия врет даже тогда, когда сама же своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте.

"Российские обстрелы Херсона зажигательными боеприпасами – сразу после Рождества. Удары по Краматорску и другим городам Донбасса – именно по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о якобы "молчании" их армии. Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру. И все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "никакая попытка России манипулировать дипломатией и политикой никогда уже не сработает", и что гарантиями восстановления мира будут "только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из российской неволи".

Сегодня Украина вернула из российского плена 50 воинов – 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.