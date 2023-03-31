Президент Владимир Зеленский в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов выразил убеждение, что военных преступников РФ будет ждать новый Нюрнберг. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Главное слово сегодня – справедливость. Справедливость – для нашего государства, для всех наших людей, потерявших родных, близких, потерявших здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора, террора оккупанта", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня состоялись специальные мероприятия в Буче и в Киеве – саммит и переговоры, вторая конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости".

По словам президента, эти мероприятия нужны, чтобы ускорить глобальную работу ради трибунала по агрессии России, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, "которые должны получить все российские убийцы и палачи".

"И они получат. Стопроцентно. Мы это обеспечим. Найдем форматы, найдем инструменты <...> Мы освободим нашу землю и всех наших людей от российской неволи. И будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена. Будет новый Нюрнберг – по рашистам", – сказал Зеленский.

Сегодня, в годовщину освобождения Бучи, в Киев приехали лидеры Хорватии, Словении, Молдовы и Словакии.

Читайте также: Бой на Вокзальной. Как защитники Бучи сломали план Путина на Киев за три дня: реконструкция

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.