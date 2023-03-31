К годовщине освобождения Бучи в Киев приехали лидеры Хорватии, Словении и Словакии – фото

В Киев приехали премьер-министры Хорватии Андрей Пленкович, Словении Роберт Голоб и Словакии Эдуард Хегер. Как сообщает aktuality.sk, визит приурочен к годовщине освобождения Бучи от российской оккупации.

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К годовщине освобождения Бучи от российской оккупации в Киев приехали главы правительств Хорватии Андрей Пленкович, Словении Роберт Голоб и Словакии Эдуард Хегер.

Пленкович сообщил в Twitter, что он приехал в Украину вместе с вице-премьером Владом Медведом, в его планах встреча с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.

Danas sam u posjetu Ukrajini zajedno s potpredsjednikom Vlade Medvedom. Održali smo po dolasku u Kijev sastanak s premijerom @Denys_Shmyhal. Hrvatska snažno pomaže #Ukraine i zalaže se za njezin europski put, teritorijalnu cjelovitost i reintegraciju okupiranih područja!pic.twitter.com/kYcrnGBVv6 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) March 31, 2023

Хегера, как сообщается, сопровождает министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Новость дополняется

29 марта в Украине находился с визитом министр обороны Хорватии Марио Баножич, которій, в частности, подтвердил, что Хорватия в ближайшее время передает Украине вертолеты Ми-8.

Сергій Бережний

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