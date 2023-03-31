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К годовщине освобождения Бучи в Киев приехали лидеры Хорватии, Словении и Словакии – фото

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31.03.2023, 11:52
К годовщине освобождения Бучи в Киев приехали лидеры Хорватии, Словении и Словакии – фото - Фото
Премьер Словении Эдуард Хегер и министр обороны Словении Ярослав Надь (Фото - Twitter David Ištok)

В Киев приехали премьер-министры Хорватии Андрей Пленкович, Словении Роберт Голоб и Словакии Эдуард Хегер. Как сообщает aktuality.sk, визит приурочен к годовщине освобождения Бучи от российской оккупации.

К годовщине освобождения Бучи от российской оккупации в Киев приехали главы правительств Хорватии Андрей Пленкович, Словении Роберт Голоб и Словакии Эдуард Хегер.

Пленкович сообщил в Twitter, что он приехал в Украину вместе с вице-премьером Владом Медведом, в его планах встреча с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.

Хегера, как сообщается, сопровождает министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Эдуард Хегер и Ярослав Надь (Фото – Twitter David Ištok)

Новость дополняется

  • 29 марта в Украине находился с визитом министр обороны Хорватии Марио Баножич, которій, в частности, подтвердил, что Хорватия в ближайшее время передает Украине вертолеты Ми-8.
Сергій Бережний
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словакия хорватия словения Эдуард Хегер андрей пленкович Роберт Голоб ярослав надь
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