Обращение президента Владимира Зеленского в конце 31 дня полномасштабного вторжения России:

"Оккупантам не поможет ничего из того, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение камлания московских телеведущих, листовки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые даже в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу".

* * *

"Ответом российским войскам во временно оккупированных ими городах будут только ненависть и презрение. А потом к ним неизбежно придут наши вооруженные силы.

Именно поэтому наши безоружные крестьяне голыми руками берут в плен пилотов российских самолетов, которые падают на нашу землю. Именно поэтому наши "тракторные войска" забирают российскую технику в полях – и отдают ее нашим вооруженным силам, в том числе новейшие образцы, которые Россия пыталась сохранить в секрете. А теперь оккупанты их просто бросают на нашей земле и просто убегают. И, в принципе, правильно делают, потому что им лучше отсюда убежать, чем здесь умереть".

* * *

"Какова цена нашей безопасности? Все очень и очень конкретно. Это – самолеты для Украины. Это – танки для нашего государства. Это – противоракетная оборона. Это – противокорабельное вооружение. Это то, что есть у наших партнеров, то, что у них просто покрывается пылью.

В конце концов, это нужно не только для свободы Украины, но и для свободы Европы. Ни для кого на континенте не может быть приемлемым, что перед риском столкновения с российскими захватчиками окажутся государства Балтии, Польша, Словакия, весь восток Европы. Окажутся лишь потому, что самолеты останутся где-то в ангарах – всего один процент от всех самолетов НАТО, и один процент от всех танков НАТО. Один процент – мы не просили и не просим больше. Но ждем уже 31 день. Так кто же руководит Евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва – через запугивание?

Партнерам нужно активизировать помощь Украине. Именно так: партнерам нужно, потому что это безопасность Европы. И именно про это мы договаривались в Киеве, когда три премьер-министра восточноевропейских стран, а также господин Качиньский прибыли в нашу столицу. Это было в середине марта. А сегодня я снова связался с защитниками Мариуполя. Их решительность, их героизм, их стойкость – поражают. Благодарен каждому их них. Хотя бы один процент их храбрости тем, кто уже 31 день не может придумать, как бы передать нам десяток-другой самолетов или танков."

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.