Зеленский: Украина выделит помощь семьям врачей, погибших от COVID-19 – видео

Семьи врачей, погибших от COVID-19, получат денежную помощь от государства. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что в государственный бюджет внесены изменения – фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд грн.

По словам президента, предусмотрены: ощутимое повышение оплаты труда врачей, которые противодействуют коронавирусу; выплаты гражданам, которые из-за карантина лишились работы; а также денежная помощь семьям врачей, которые погибли от COVID-19.

"Мы хотим застраховать всех медицинских работников, которых привлекли к противодействию коронавирусу", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что из средств фонда почти 30 млрд грн направляется для выплат пенсионерам - в частности на индексацию пенсий и помощь в размере 1000 грн.

Президент сообщил о том, что на этой неделе в Украину прибыло четыре самолета с медицинским грузом, еще четыре должны прибыть на выходных. Параллельно страна наращивает собственное производство средств защиты.

Зеленский выразил поддержку учителям, которые присоединились к проекту Всеукраинская школа онлайн.