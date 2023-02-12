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Зеленский: Уверен, что санкции против атомной отрасли РФ станут частью глобальных санкций видео

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 20:55
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)
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Власть Украины делает все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент проинформировал, что ввел в действие санкции СНБО в отношении 200 функционеров атомной отрасли РФ. "Мы сделаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну", – сказал он.

Он отметил, что этому процессу "есть определенное сопротивление", однако и другие ограничения в отношении России когда-то выглядели "непростыми для реализации", а сейчас они уже действуют.

"Все элементы российской системы, задействованные в войне, обеспечении террора и финансировании агрессии, должны быть изолированы от мировой системы", – подчеркнул президент.

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский санкции атомная энергетика видеообращение
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