Власть Украины делает все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.
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Президент проинформировал, что ввел в действие санкции СНБО в отношении 200 функционеров атомной отрасли РФ. "Мы сделаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну", – сказал он.
Он отметил, что этому процессу "есть определенное сопротивление", однако и другие ограничения в отношении России когда-то выглядели "непростыми для реализации", а сейчас они уже действуют.
"Все элементы российской системы, задействованные в войне, обеспечении террора и финансировании агрессии, должны быть изолированы от мировой системы", – подчеркнул президент.
- 27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать введение санкций ЕС против Росатома.
- 6 февраля сообщалось, что на временно оккупированную Запорожскую атомную станцию оккупанты привезли персонал с российской Калининской АЭС.
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