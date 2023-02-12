Власть Украины делает все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент проинформировал, что ввел в действие санкции СНБО в отношении 200 функционеров атомной отрасли РФ. "Мы сделаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну", – сказал он.

Он отметил, что этому процессу "есть определенное сопротивление", однако и другие ограничения в отношении России когда-то выглядели "непростыми для реализации", а сейчас они уже действуют.

"Все элементы российской системы, задействованные в войне, обеспечении террора и финансировании агрессии, должны быть изолированы от мировой системы", – подчеркнул президент.

27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать введение санкций ЕС против Росатома.

6 февраля сообщалось, что на временно оккупированную Запорожскую атомную станцию оккупанты привезли персонал с российской Калининской АЭС.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.